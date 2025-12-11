Thursday, December 11, 2025
Here’s who filed for local elections

Micah Pearce
By Micah Pearce
The deadline to file for some local state representative and county positions was 5 p.m. Monday, so the candidates are set for the March 2026 primary elections.

Denton County Commissioner

Precinct 2: R – Kevin Falconer (i)

Precinct 4: R – Dianne Edmondson (i), R – Gerard Hudspeth, R – Valerie Roehrs, R – David Wylie, D – Stephanie Draper

Denton County

County Clerk: R – Juli Luke (i), D – Dale Frey

County Judge: R – Andy Eads (i)

County Treasurer: R – Cindy Yeatts Brown (i)

District Clerk: R – David Trantham (i)

Criminal District Attorney: R – Paul Johnson (i)

Judges

158th District Court: R – Steve Burgess (i)

211th District Court: R – Brody Shanklin (i)

467th District Court: R – Derbha Jones (i)

477th District Court: R – Michael Dickens (i)

County Court at Law No. 1: R – Kimberly McCary (i)

County Court at Law No. 2: R – Robert Ramirez (i)

County Criminal Court at Law No. 1: R – Lauri Ragland (i)

County Criminal Court at Law No. 2: R – Susan Piel (i)

County Criminal Court at Law No. 3: R – Forrest Beadle (i)

County Criminal Court at Law No. 4: R – Chance Oliver (i)

County Criminal Court at Law No. 5: R – Coby Waddill (i)

Probate Court: R – David Jahn (i)

Probate Court No. 2: R – Chris Everett (i)

Justice of the Peace

Precinct 1: R – Alan Wheeler (i), R – Steven Oliver, D – Brandon McGee

Precinct 2: R – Chelsie Adams, R – Martin Padeti

Precinct 3: R – James Kerbow (i), Trista Willeford

Precinct 4: R – Harris Hughey (i)

Precinct 5: R – Vince Handler, R – Derek Gurley

Precinct 6: R – Blanca Oliver (i), D – Michelle Nestai Butler, D – Sophia Anwar

State Representatives

District 57: R – Richard Hayes (i), D – Ray Stith

District 63: R – Ben Bumgarner (i)

District 64: R – Andy Hopper (i), D – Julie Evans, D – Christie Wood

District 65: R – Mitch Little (i), D – Detrick DeBurr

Micah Pearce is a Digital Reporter for The Cross Timbers Gazette. Contact him at 940-‪268-3505‬ or at [email protected].

