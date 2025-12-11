Here’s who filed for local elections

The deadline to file for some local state representative and county positions was 5 p.m. Monday, so the candidates are set for the March 2026 primary elections.
Denton County Commissioner
Precinct 2: R – Kevin Falconer (i)
Precinct 4: R – Dianne Edmondson (i), R – Gerard Hudspeth, R – Valerie Roehrs, R – David Wylie, D – Stephanie Draper
Denton County
County Clerk: R – Juli Luke (i), D – Dale Frey
County Judge: R – Andy Eads (i)
County Treasurer: R – Cindy Yeatts Brown (i)
District Clerk: R – David Trantham (i)
Criminal District Attorney: R – Paul Johnson (i)
Judges
158th District Court: R – Steve Burgess (i)
211th District Court: R – Brody Shanklin (i)
467th District Court: R – Derbha Jones (i)
477th District Court: R – Michael Dickens (i)
County Court at Law No. 1: R – Kimberly McCary (i)
County Court at Law No. 2: R – Robert Ramirez (i)
County Criminal Court at Law No. 1: R – Lauri Ragland (i)
County Criminal Court at Law No. 2: R – Susan Piel (i)
County Criminal Court at Law No. 3: R – Forrest Beadle (i)
County Criminal Court at Law No. 4: R – Chance Oliver (i)
County Criminal Court at Law No. 5: R – Coby Waddill (i)
Probate Court: R – David Jahn (i)
Probate Court No. 2: R – Chris Everett (i)
Justice of the Peace
Precinct 1: R – Alan Wheeler (i), R – Steven Oliver, D – Brandon McGee
Precinct 2: R – Chelsie Adams, R – Martin Padeti
Precinct 3: R – James Kerbow (i), Trista Willeford
Precinct 4: R – Harris Hughey (i)
Precinct 5: R – Vince Handler, R – Derek Gurley
Precinct 6: R – Blanca Oliver (i), D – Michelle Nestai Butler, D – Sophia Anwar
State Representatives
District 57: R – Richard Hayes (i), D – Ray Stith
District 63: R – Ben Bumgarner (i)
District 64: R – Andy Hopper (i), D – Julie Evans, D – Christie Wood
District 65: R – Mitch Little (i), D – Detrick DeBurr