Monthly roundup of openings, closings, and business updates in southern Denton County as published in our February 2026 issue.
Mobility Plus, offering scooters, stairlifts and wheelchairs, is now open at 2240 Morriss Rd. #110, Flower Mound.
Bruvana Coffee House is now open at 500 Flower Mound Rd. #108, Flower Mound.
Dusty Roads Bicycles, offering bicycle sales and repair, is now open at 1921 Business Park Blvd., Argyle.
Grandpa Joe’s Candy Shop is now open at 650 Parker Square Rd., Flower Mound.
SQNC, chiropractor Ethan Shepard, DC, is now open at 3301 Long Prairie Rd. #126, Flower Mound.
Body Alive, a Pilates studio, is now open at 4610 Long Prairie Rd. #110, Flower Mound.
Dutch Bros, serving coffee, smoothies, freezes and teas, is now open at 3125 Long Prairie Rd., Flower Mound.
inLIFE Wellness, a Pilates studio, is now open at 1901 Long Prairie Rd. #116, Flower Mound.
Duff’s Fine Jewelry has relocated to 3451 Long Prairie Rd., Flower Mound.
Scenthound, offering dog grooming, is expected to open Feb. 20 at 7160 Justin Rd. #102, Lantana.
Frozen yogurt chains Sweet Frog and Yogurtland are expected to open in Flower Mound this spring.
Cotton Patch Cafe has closed its doors at 6101 Long Prairie Rd. #712, Flower Mound.
Parlor Doughnuts has closed its doors at 1450 Long Prairie Rd. #110, Flower Mound.
HERE Asian Cuisine has closed its doors at 1050 Flower Mound Rd. #110, Flower Mound.
Kumon Math and Reading Center has closed its doors at 2660 FM 407 #300, Bartonville.
Corner Bakery Cafe has closed its doors after over 18 years in The Shops at Highland Village.
